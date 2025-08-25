¡È²Æ¤ÎÄêÈÖ¡ÉÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡©¡¡¿©ºà¹âÆ¤¬Ä¾·â¡¡¡ÈÃæ¹ñ¼°¡É¤Î¸ÐÆîÉ÷¤¬µßÀ¤¼ç¤Ê¤ë¤«
Âç¤¤Ê¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ËÀéÀÚ¤ê¤Î¥Ï¥à¤È¥¥å¥¦¥ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ó¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¡£
¶¯Îõ»Ä½ë¤¬Â³¤¯ÎóÅç¤Çº£¡¢²Æ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤Î¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ò¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤Ï36.3ÅÙ¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦ÆüÊëÎ¤±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡ÖÃæ¹ñ¼êÂÇÙÇÌÍ ÇÏÂ±¡×¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Î¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»È¤¦¶ñºà¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£
Ãæ¹ñ¼êÂÇÙÇÌÍ ÇÏÂ±¡¦¿¹¸÷Î´Å¹Ä¹¡§
1.5ÇÜ¤«¤é2ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªÌîºÚÁ´ÈÌÅª¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤«¥¥å¥¦¥ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ê¤ó¤«¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç1¿Í¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÁý°÷¤È¤«¤·¤Æ¡£
ÆÃ¤ËÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ï¡¢¥¥å¥¦¥ê¤ä¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÍÑ¤ÎÆÚÆù¤Ê¤É¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å¹¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖÇÏÂ±Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¤Ï3Ç¯Á°¤Î1300±ß¤«¤é1700±ß¤Ë400±ß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¼êÂÇÙÇÌÍ ÇÏÂ±¡¦¿¹¸÷Î´Å¹Ä¹¡§
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ÂçÀªÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ»ºÌîºÚ¤Î¹âÆ¤Î´íµ¡¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¡Ö¸ÐÆîºÚ´Û¡×¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÃæ¹ñÈÇ¤ÎÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¿É¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÇÃæ¹ñÈ¬ÂçÎÁÍý¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¸ÐÆîÎÁÍý¡×¡£
¸ÐÆîºÚ´Û¡¦Íû¾®ËÒÅ¹¼ç¡§
¡Ê¿©ºà¤¬¡ËÁ´ÉôÆüËÜ»º¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¸ÐÆîÎÁÍý¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¤³¤Î¡Ö¸ÐÆîÉ÷Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿©ºà¤Î9³ä¤¬³¤³°¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿©ºà¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Å¤é¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÐÆîºÚ´Û¡¦Íû¾®ËÒÅ¹¼ç¡§
ÃÍÃÊ¤Î´¶¤¸¡¢¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë½ë¤µ¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¡¢26Æü¤âÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î»Ä½ë¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£