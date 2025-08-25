【ミスド】ドーナツの味わいを再現したキャンディをスーパーなどで発売 - パインアメとコラボ
ダスキンが運営するミスタードーナツは9月8日、パインが製造・販売する「ドーナツキャンディ」(237円)を全国のスーパーやドラッグストアなどで発売する(ミスタードーナツのショップでは販売しない)。
「ドーナツキャンディ」(237円)
「パインアメ」など、穴あきキャンディを得意とするパインと、ミスタードーナツの初のコラボレーションが実現した。今回発売されるドーナツキャンディは、「イチゴミルク」「キャラメルミルク」「ハニー」の3種類の味わい。
イチゴミルクは北海道産ミルクと福岡県産あまおう果汁、イチゴのフリーズドライ入りで、甘酸っぱいイチゴとミルクの味わいが魅力。キャラメルミルクは、北海道産ミルクにキャラメルのやさしい甘さが広がり、隠し味の塩がクセになる味わい。ハニーは北海道産ミルクにハンガリー産アカシアはちみつを組み合わせ、上品でさっぱりとした味わいが特長となっている。硬い飴でもドーナツをイメージできるようにクランチ製法を採用し、サクサクとした食感を実現。また、2色の飴を組み合わせる組飴の製法で、各素材が溶け合う味わいを表現し、"なめてじんわり、噛んでサクサク"のドーナツキャンディに仕上げた。
