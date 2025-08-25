吉岡里帆、涼やかな“浴衣姿”に称賛の声「美しすぎる」「浴衣美人」
女優の吉岡里帆が25日、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露し、ファンから「美しすぎる」「浴衣美人」と反響が寄せられている。
【写真】うなじも美しい…吉岡里帆の浴衣姿
吉岡は「暑過ぎますね、、体調崩されてないですか？ 水分補給たっぷりして下さいね」とコメントを添えて投稿。さらに「“九龍ジェネリックロマンス” 8月29日は公開初日舞台挨拶！ またお会いできるの楽しみにしてます 涼しくして待っててね」と呼びかけ、出演映画の公開をアピールした。
公開された写真では、赤い金魚模様の浴衣に赤帯を合わせた涼やかな和装姿を披露。髪には涼しげな花飾りをあしらい、共演の水上恒司との2ショットも掲載した。この浴衣姿は、14日に行われた「夕涼み試写会」での舞台あいさつで着用していたもの。
投稿には「透き通るような美肌」「美しすぎる」「可愛いが溢れてる」「浴衣美人」といった称賛の声が寄せられている。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）
