»³ËÜ¾»»á¡¢µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×

¡¡21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜ¾»»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤ÏÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¸±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥·¥å¡¼¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â²£¶Ê¤¬¤ê¤Î¶¯¤¤¡¢¤·¤«¤â±Ô³Ñ¤Ë¶Ê¤¬¤ë¡£º¸±¦¤É¤Ã¤Á¤«Ä¥¤é¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤â150¥¥í¤¯¤é¤¤½Ð¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çº£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÅÄÃæ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢48»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢0¾¡3ÇÔ29¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.37¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
