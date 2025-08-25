¡Ø¥¹¥È¥·¥ó¡Ù¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê21¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿²áµî±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê21¡Ë¤Î²áµî±ÇÁü¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹5¡ÙÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¡ª¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é9Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª·èÀï¤Ø
¡¡¥ß¥ê¡¼¤ÏºÇ¶á¡¢É×¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ô¥£¤È¤È¤â¤ËÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤á¤Æ¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬È¯·¡¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¾Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÇÐÍ¥¶È¤ò´«¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿PEDESTRIAN.TV¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö»ÒÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÈà¤é¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢Î¾¿Æ¤¬»ä¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¬Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤º½õ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥ß¥ê¡¼¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡Ö·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥ß¥ê¡¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖPEDESTRIAN.TV¡×TikTok¡Ê¡÷pedestriantv¡Ë
