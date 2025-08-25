「2027年に芸人同士の不倫発覚」人気芸人が“大予言”も「事実暴露してるだけやん」ツッコミ
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#326が24日に放送された。#326では、スタジオゲストに元AKB48でタレントの柏木由紀を迎え、お笑い芸人たちが見たという予知夢を語り、未来を予言する企画「私たちが見た未来」を実施。ピン芸人・みなみかわ、お笑いコンビ・ビスケットブラザーズ、レインボーのジャンボたかお、ラランドのニシダの4組が集結し、未来で起こる“何か”を、それぞれが見た夢と独自の視点で大胆予言。芸能界に激震を起こす衝撃予言の数々に、スタジオ騒然の展開となった。
【写真】本当に!? みなみかわが不倫暴露されると予言した人気女性芸人
先陣を切って「2027年に芸人同士の不倫発覚」と予言したみなみかわは、「まず事実ベースで」と前置きし、よく飲みに連れて行ってもらうというお笑いコンビ・品川庄司の品川祐の名を挙げると、ほかの芸人たちも参加する品川との飲みの席に「必ずぱーてぃーちゃんの信子がいる」と語る。酒が進むにつれて何度も同じ話をする品川の話を「信子は必ず初めて聞いたノリで笑う」、酔うと寝てしまう信子を「品川さんが愛おしい顔で信子を見ながら飲む」と2人の関係性に迫ったみなみかわは、「（飲み会解散後に）合流してるんじゃないかな」とも推測。「ここからが僕が見た夢なんですけど...2027年にバレます」と品川とも信子の“スキャンダル発覚”を予言したみなみかわに、ノブは「事実暴露してるだけやん」とツッコミを入れていた。
また、予言には大悟も参加。「2026年にノブが堂々と植毛する」と断言した大悟は「ノブは30歳ぐらいの時から、“親父がハゲてる”“兄貴がハゲてる”っていうので『絶対くんねん』って言っていた」「だけど、“テレビに出てる”“ハゲないぞ”っていう意識を持っていたから、売れるまではハゲないっていう意識でハゲなかった」とノブの薄毛事情に触れた。そして「ある程度の番組を持ち出した緩み、人生が確定した緩み、特に家を買ったあたりから毛が抜け出した」と語ると、「（別の番組で本番前に）うっすらみんなに聞こえるくらいの声で『ちゃんと堂々と植毛するから』って言い出した」と暴露。「来年は確実に植毛する」と続けた大悟に、ノブは「事実やん」と返しながらも「（かまいたち）濱家と一緒に『最近薄いんですよ』ってハゲトークしている時に『堂々と植毛したろうかな』（って言ったのを）大悟が聞いていただけ」と、真相を打ち明けていた。
「私たちが見た未来」を開催した『チャンスの時間』#326はABEMAにて見逃し配信中。
