レイザーラモンHGの美人妻、弁護士と結婚したハロプロ元メンバーの挙式ショット公開「濃いメンバーに囲まれて」
お笑いタレント・レイザーラモンHGさんの妻で実業家の住谷杏奈さんは8月25日、自身のInstagramを更新。元アンジュルムの中西香菜さんの結婚式に参列したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】元アンジュルム・中西香菜の挙式ショット
また「今回私は、新郎側の席に着かせていただき、左にはシミケンさん、右には有村昆さんという濃いメンバーに囲まれて（笑）、おかげでとても賑やかで楽しいひとときとなりました」とつづり、新郎新婦、タレントのしみけんさん、映画コメンテーターの有村昆さんとの記念写真も掲載。住谷さんは紺色のドレス、中西さんはウエディングドレスを着用した美しい姿を披露しています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】元アンジュルム・中西香菜の挙式ショット
「とても賑やかで楽しいひととき」住谷さんは「昨日は、公私共に仲良くさせていただいている弁護士の福永活也さんと元アンジュルムの中西香菜さんの挙式と披露宴にお招きいただきました」と報告し、6枚の写真を投稿。結婚式と披露宴の様子を載せています。住谷さんは「福永さんから去年『彼女ができました』と伺ったとき、そして今年ご結婚の報告をいただいたときは本当に驚きました」とエピソードも紹介しました。
さまざまな有名人と交流さまざまな有名人と交流を持つ住谷さん。21日の投稿では、タレントのほしのあきさんとの「月イチのディナー」の様子を公開しています。また、7月30日にはタレントの菊地亜美さんとのディナーの様子も。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)