俳優の大沢たかお（57）が25日に都内で行われた、主演映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」（監督吉野耕平、9月26日公開）完成披露舞台あいさつに出席。防衛省、海上自衛隊への感謝を述べる場面があった。

大沢がプロデューサーとなり、漫画家・かわぐちかいじ氏の同名漫画を実写映画化した同作。2023年9月に公開された映画「沈黙の艦隊」、2024年に配信されたAmazon Prime Video「沈黙の艦隊 シーズン1〜東京湾大海戦〜」に続く続編となる。

この日、会場には防衛省、海上自衛隊に所属する人の姿も。核ミサイル搭載の原子力潜水艦〈やまと〉の艦長・海江田四郎を演じる大沢は、キャストを代表して「皆さまの本当に協力のおかげでここまで来ることができました」と感謝の言葉。「協力に恥じないように我々、ベストの上のベストを目指して続編を作ってまいりました」と胸を張り「改めて、ありがとうございました」と静かに一礼した。

かわぐち氏が手掛けた原作の中で、大沢の一番好きな場面を切り取ったという同作。「好きでもあるけど、一番実写化するのが難しいブロックでもある。監督始め、全スタッフキャストとの戦いだったんで、最初から最後まで熱量が凄く強い」という。

これから、映画を鑑賞する人へ「2時間の映画の中で、戦いに行くような気持ちで見ていただけたらうれしい」と呼びかけ「（作品が）我々の日常とも対比していると思うので、またお客としても見てみたいなぁというふうに思ってます」とほほ笑んだ。

この日、共演の上戸彩、中村蒼、夏川結衣、風吹ジュン、渡邊圭祐、前原滉、松岡広大、江口洋介、吉野耕平監督、かわぐちかいじ氏も登壇した。