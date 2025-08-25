PK献上に頭部ダメージ…”ダブルショック”のバングーナガンデ佳史扶が０−４惨敗の京都戦で示した人間的深み【FC東京】
2025年８月24日の京都サンガF.C.戦で０−４と惨敗。ファン・サポーターからすれば“悲劇”に映るこの一戦で、いきなりPKを与えてしまったのが、左サイドバックのバングーナガンデ佳史扶だった。
０−０で迎えた５分、自陣右サイドから対角に蹴り込まれたロングボールに反応するも、落下点にいち早くいて先にジャンプした福田心之助（京都）と競り合いの中で接触。その結果、ファウルとなりPKを献上した。
バングーナガンデにとっては難しい対応だった。ボールを目で追いつつ、相手の立ち位置も把握するのは困難。実際、ボールの軌道だけを追っていたバングーナガンデは頭から福田に衝突しており、その衝撃でしばらく倒れ込んだ。
頭部に衝撃を受け、PKも与えるという“ダブルショック”に見舞われたバングーナガンデは、あの場面でファウルを取られた点について「仕方ない」とコメントしていた。
「福田選手を見れていなかったので。彼があそこまで来ているのを確認できていなかったので、本当に僕のミス。そこは受け入れて次に切り替えていくしかない」
主審のジャッジに疑問を抱くことなく、あくまで自分の責任。そうはっきりと言ったバングーナガンデは「立ち上がりにああいうミスをしてしまった時にゴールやアシストで取り返せれば良かったですが、それができなくて悔しかったです」と振り返っている。
他人に責任転嫁をせず、自身を客観視して“真の問題点”を浮かび上がらせる。バングーナガンデが示した“人間的深み”に、プロフェッショナルを感じた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
０−０で迎えた５分、自陣右サイドから対角に蹴り込まれたロングボールに反応するも、落下点にいち早くいて先にジャンプした福田心之助（京都）と競り合いの中で接触。その結果、ファウルとなりPKを献上した。
頭部に衝撃を受け、PKも与えるという“ダブルショック”に見舞われたバングーナガンデは、あの場面でファウルを取られた点について「仕方ない」とコメントしていた。
「福田選手を見れていなかったので。彼があそこまで来ているのを確認できていなかったので、本当に僕のミス。そこは受け入れて次に切り替えていくしかない」
主審のジャッジに疑問を抱くことなく、あくまで自分の責任。そうはっきりと言ったバングーナガンデは「立ち上がりにああいうミスをしてしまった時にゴールやアシストで取り返せれば良かったですが、それができなくて悔しかったです」と振り返っている。
他人に責任転嫁をせず、自身を客観視して“真の問題点”を浮かび上がらせる。バングーナガンデが示した“人間的深み”に、プロフェッショナルを感じた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介