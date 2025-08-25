「天才だ」教え子が続々と指導者に…稀代の名将に“弟子”たちは感謝「独特な指導法」「彼との関係は宝物」「分析力が高すぎる」【現地発】
イケル・ムニアインはサン・ロレンソを退団し、故郷に戻ること決めた。このキャリアの転機が現役引退を意味するかどうかは不明だったが、彼をよく知る人たちはその可能性を仄めかしていた。そしてその通りになった。
南米へ渡る前の2024年にアスレティックのキャプテンとしてコパ・デル・レイのトロフィーを掲げた彼に関する次のニュースは、指導者に転身し、テルセーラ・フェデラシオン（スペイン５部）に所属するCDデリオの監督に就任するというものだった。
「随分前からこのステップを踏み出すことを決めていた。そして今、その時が来た。興奮に満ちた道を歩み始める時がね」と、ムニアインは就任発表の日に語った。
ムニアインは、2009年７月に16歳７か月でアスレティックのトップチームにデビューした。当時アスレティックを率いていたのはホアキン・カパロスだった。その２年後に重要な出会いを果たす。現ウルグアイ代表監督のマルセロ・ビエルサがカパロスの後任に選ばれたのだ。
そのビエルサ政権の１年目の2011―12シーズン、アスレティックは快進撃を披露。コパ・デル・レイとヨーロッパリーグ（EL）の決勝に進出したが、ムニアインの引退を受け、そのチームで現在も現役を続けているのはハビ・マルティネス（カタールSC）、ラウール・フェルナンデス（アラベス）、アンデル・エレーラ（ボカ・ジュニオルス）、イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ（アスレティック）の４人のみとなった。
特筆に値するのは、引退組の中で、指導者に転身した割合の多さだ。その中には、ビルバオ・アスレティック（アスレティックのリザーブチーム）を率いた経験があるカルロス・グルペギと今シーズンからアスレティックのコーチングスタッフに加わったパブロ・オルバイスのほかに、３人がプロチームの監督を務めている。
その１人のイバイ・ゴメスは、アレナスをプリメーラ・レフェレンテ（スペイン３部）昇格に導いた後、今シーズンから２部のアンドラを指揮する。ビルバオ出身の彼は、ことあるごとにビエルサから受けた影響の大きさを強調している。
「現役時代、監督やコーチが教えてくれたことをメモする習慣があった。ビエルサがアスレティックを去った時は、そのシーズン、彼が書き留めていたメモを譲ってもらった。それほどマルセロの指導方法は独特で、私の目を引いた。２、３人が特定のエリアで絡む連携、スペースの占有と放棄、深い位置でのマークを外す動きやサポート、フリーの選手の見つけ方といった具合にね」
残る２人はラージョ・バジェカーノとも強い結びつきのある人物だ。現監督のイニゴ・ペレスがその１人目で、昨シーズン、ラージョをクラブ史上２度目となる欧州カップ戦出場（カンファレンスリーグ）に導いた。ちなみに前回UEFAカップ（現EL）に出場したのは、フェアプレー枠（警告や退場の少なさ）によるものだった。
ペレスはビエルサとの関係を次のように語る。「私は感謝の気持ちを大切にしている。マルセロはプレー以外の面でもとてもよくしてくれた。今も良い友人で、彼との関係を宝物のように大切にしている。彼は近づくのが難しい人物だけど、何度か会ったこともある」
そして近年上昇カーブを描くラージョの礎を築き、指導者に転身した元アスレティックのビエルサチルドレンの中でトップを走るのがアンドニ・イラオラだ。ラージョを踏み台に、23年６月にプレミアのボーンマスの監督に就任し、３年目を迎える。
ペレスとはラージョとボーンマスで監督、アシスタントコーチとしてタッグを組んだ仲でもある。イラオラもまたビエルサへの感謝の言葉を惜しまない。
