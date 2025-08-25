高畑充希が、芸能活動20年目を記念した周年プロジェクトを始動。第1弾として、シングル「Over You」を8月30日にリリースする。また、新たなビジュアルも公開された。

本楽曲は、プロデューサーにNight Tempo、作詞には土岐麻子が参加。Night Tempoが得意とするシティポップでチルなムードに高畑の透明感ある声が乗り、夏の暑さも忘れられるような楽曲となっている。

また、本日よりApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveにて配信予約が開始となり、イラストレーター utuが手掛けたジャケット写真も公開。楽曲のイメージに合わせて、タクシー後部座席で夜の首都高をドライブする大人の女性が描かれている。

＜高畑充希 コメント＞

20周年を迎えることが出来ました。様々な気持ちに出逢えた、かけがえのない20年でした。記念プロジェクトとしてこれから素敵なアーティストの方々とコラボレーションしながら、一曲ずつゆっくりと、皆様のもとに楽曲を届けていけたら良いなと思っています。第一弾はNight Tempoさん、土岐麻子さんと一緒に。ドライブにぴったりの軽やかなシティポップなので、たくさん愛していただけたら幸せです。

＜Night Tempo コメント＞

この度、高畑さんの新曲をプロデュースさせて頂きました！高畑さんならば、どんな曲も歌いこなせるだろうと信じていたので、土岐さんと一緒に、自由に楽曲を書かせて頂きました。素敵に曲の主人公を演じてくださり、とても嬉しかったです。 また一緒に制作作業ができる日を楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）