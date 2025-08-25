ºÇÄãÄÂ¶â ½©ÅÄ¤Ï²áµîºÇÂç¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç1,031±ß¤Ë
½©ÅÄ¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬¡¢¸½ºß¤è¤ê¤â80±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì1,031±ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤¾å¤²¤ÎÌÜ°Â³Û¤È¤·¤Æ¹ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤¬¼¨¤·¤¿³Û¤ò¾å²ó¤ê¡¢°ú¤¾å¤²¤ÎÉý¤Ï²áµîºÇ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç800±ßÂæ¤À¤Ã¤¿½©ÅÄ¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢900±ßÂæ¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡¢»þµë951±ß¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î°ú¤¾å¤²³Û¤ÎÌÜ°Â¤ò¼¨¤¹¡¢¹ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ïº£·î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»þµë¤ò1,000±ßÂæ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢½©ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤«¤é64±ß°ú¤¾å¤²¤È¤Ê¤ë»þµë1,015±ß¤ÎÌÜ°Â³Û¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÂåÉ½¤È¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï·ëÏÀ¤¬½Ð¤º¡¢¿³µÄ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤¬Î¾¼Ô¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·ëÏÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¼¨¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Û¤ò80±ß°ú¤¾å¤²¤¿¡¢»þµë1,031±ß¤Ç¡¢¹ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤¬¼¨¤·¤¿ÌÜ°Â³Û¤ò16±ß¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤¾å¤²³Û¤ÎÉý¤Ï¡¢²áµîºÇ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤¦½àÈ÷´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½©ÅÄÏ«Æ¯¶É¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê³Û¤ò¡¢ÍèÇ¯3·î31Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£