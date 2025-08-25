歌手の氷川きよしさんは8月24日、自身のInstagramを更新。脚の長さが際立つデニム姿を披露しました。（サムネイル画像出典：氷川きよしさん公式Instagramより）

歌手の氷川きよしさんは8月24日、自身のInstagramを更新。脚の長さが際立つ姿を披露しました。

【写真】氷川きよしの脚長デニムコーデ

脚をクロスさせたスタイル抜群ポーズ

氷川さんは「明日は8月25日　日本テレビジャックだよ！」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、全身が写った自身のソロショットです。Tシャツにデニムを合わせたシンプルなコーディネートで、脚をクロスさせたポーズからはスタイルの良さが引き立っています。

またTシャツについては「五木ひろしさんから以前いただいた宝物のジェラピケＴシャツ」と、歌手の五木ひろしさんからのプレゼントであると紹介。恐竜のポップなイラストがとてもかわいらしいです。2枚目には、Tシャツのアップの写真も載せています。

デニムコーデはほかにも！

21日の投稿でも、デニムを着用した姿を披露した氷川さん。シルエットがゆったりしていたりジャケットを羽織っていたり、こちらはクールな印象のコーディネートです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)