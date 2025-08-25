26Æü¤âÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡§À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤ò¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤(25Æü18»þ40Ê¬¸½ºß)¡Ã¿·³ã¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
26Æü(²Ð)¤Ï¡¢µÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¥«¥ß¥Ê¥êÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡26Æü(²Ð)¤ÎÅ·µ¤
¡¦¾å±ÛÃÏÊý
À²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦Ãæ±ÛÃÏÊý
±è´ßÉô¤Ï¡¢Í¼Êý¤«¤é±À¤¬¹¤¬¤ê±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»³±è¤¤¤Ï¡¢Ãë¤´¤í¤«¤é±«±À¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï½ê¡¹·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä¹²¬»Ô¤È»°¾ò»Ô¼þÊÕ
Ãë¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤ÎÌÔ½ë¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¼±Û¡§¿·³ã»Ô¼þÊÕ¤Èº´ÅÏ
Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢»±¥Þー¥¯¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤âµÞ¤Ê±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²¼±Û¤Ç¤Ï¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦²¼±Û¡§Â¼¾å»Ô¤«¤éÀ»Ï¶Ä®
Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡¢µÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÃæ¤Ï½ê¡¹¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á½ë¤µ¤Ë¤â¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡É÷¤ÈÇÈ
É÷¤ÏÈæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç¤Î¤Á1m¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢¡Ç®Ãæ¾É¾ðÊó
26Æü(²Ð)¤â¡ÚÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤òÈò¤±¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡½µ´ÖÍ½Êó
27Æü(¿å)¤Ï¡¢Á´¸©Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ê¡¹¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢28Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
26Æü(²Ð)¤Ï¡¢·ã¤·¤¤Íë±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
