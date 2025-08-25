タレントの辻希美が8月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第5子の出産を報告した。

参考：【写真】「可愛すぎる！」無事誕生した第5子の夢空（ゆめあ）

辻は8月8日に無事出産を終え、「18年ぶりの女の子」と説明した。今回は家族みんなで立ち会い出産をしたと明かし、計画無痛分娩で臨んだという。前日から夫の杉浦太陽と三男の幸空（こあ）は病院に宿泊。翌日はほかの家族も朝からやってきて、出産に至ったという。

辻は今回のお産について、子どもがお腹で動いている感覚はあるものの「痛みだけがない」と振り返り、「本当に不思議な感覚」「夢のなかにいる感覚」と振り返った。また、今回は鏡を使って赤ちゃんが出てくるところを、辻本人と、杉浦、長女の希空（のあ）が見ていたようで、「あんな経験できない」「すごい衝撃」と語った。

辻は今回のお産を「本当に幸せな時間」と語り、また「あの時間をもう1回過ごしたい」と思えるほどだったという。無事に産まれた瞬間、希空は号泣し、次男の昊空（そら）も「めっちゃ可愛い」と声をかけたようだ。今回産まれた第5子の夢空（ゆめあ）について、辻は「杉浦家の顔です」と紹介し、「最高だったよ」と声をかけた。

今回の動画に視聴者からは「すごい家族」「涙が溢れました」「可愛すぎる！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）