３人組音楽ユニット「ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ」が２５日、東京・中央区のＧｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋで２６日から開催する展覧会「ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ ２０２５ ＩＰ」（１０月３日まで）の前日記者会見に出席した。

昨年デビュー４０周年を迎えたユニットの歴史を振り返ることができる写真やポスターなどを並べた展覧会。３人の展覧会を行うのは初めてだといい、小室哲哉は「４０年やってきたご褒美みたいな感じ。ありがたいことだなと思います」と感謝した。

会場がある銀座について「髪の毛のメンテナンスとかでることが多い。毎月数回来る」と告白。１月に新しくオープンした同所の前もよく通っていたといい「ＹＯＡＳＯＢＩさんとか羊文学さんとか、（イベントを）いろいろやってるんだなと思ってた。工事しているときも見させていただいてました」と親しみを口にした。

会場にはユニットの曲の世界観を基にしたシューティングゲームも設置。実際に体験した宇都宮隆は「最初は難しかったんですけど慣れてくると本当に楽しくて。終わった瞬間に『すごいな、これ』って」とハイテンションで振り返った。

さらに、レストランではユニット名を決めた東京・国立市の「すかいらーく１号店」とコラボしたメニューも提供される。ハンバーグを試食したという小室は「３人ともハンバーグに関してはグルメ。懐かしい感じがしました」と笑顔。味について「こってりというか、しっかりしている」とした上で「（当時を）思い出しましたね。食感って記憶をよみがえさせる力があるなと思いました」とうなずいていた。