「綾瀬はるかがメンズウェアを着る！」撮影オフショットに「もうマジで40歳には見えないのよ」「美しすぎます」
俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが運用するスタッフアカウントは8月25日にInstagramを更新。ファッション誌『UOMO』10月号（集英社）の撮影オフショットを公開しました。
【動画】綾瀬はるかの「メンズウエア」ショット
ファンからは、「はるか様、美しすぎます！！」「雰囲気がなんか違う気がします」「かわいかっこいい」「なんでも似合うのすごいです」「もうマジで40歳には見えないのよ」「こっち向いてニッコリ癒されます」「メンズウェアも美しい着こなし」「やっぱり笑顔が最高」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「こっち向いてニッコリ癒されます」同アカウントは、「撮影中に、、、綾瀬はるかがメンズウェアを着る！ 【UOMO】2025年10月号本日発売です」とつづり、1本の動画を投稿。ジャージを着た綾瀬さんは椅子に座り、脚を組んだモデルポーズを取っています。最初はカメラを少しにらむような表情ですが、不意にニッコリと笑顔を見せ、魅力が詰まったオフショットとなっています。
出演ドラマのオフショットも公開2日には「NHK 土曜ドラマ『ひとりでしにたい』最終話」とつづり、撮影現場での綾瀬さんのオフショットを公開していた同アカウント。ファンからは、「すごく良いドラマ」「おもしろかった」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
