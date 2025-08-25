【MLB】パドレス 2-8 ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）

【映像】由伸、“渾身の157キロ”→バットが離れて空を切る（実際の様子）

ドジャースの山本由伸投手が、首位攻防戦で序盤から気合の入ったピッチングを見せた。

ドジャースが1-0と1点リードで迎えた2回裏、山本は先頭のオハーンをスプリットでセカンドゴロに打ち取る。続いて打席に入ったのは、前日の試合でタイムリーツーベースを放っているボガーツ。

山本はやや慎重になったのか、変化球が決まらずカウントは3ボール1ストライクに。しかし、ここで簡単にフォアボールを出さないのが山本のすごさだ。インコースへのシンカーでストライクを取ると、最後に選んだのはアウトコースへのストレート。97.7マイル（約157.2キロ）の渾身の一球に、ボガーツのバットは空を切った。完全にバットはボールの下。ファウルチップすら許さない見事な投球だったが、山本はクールな表情を崩さず、そこにもさらなる凄みがあった。

中継のコメント欄では、「キレッキレ最高や」「イイ球ぁ」「さいこうやん」「かっこいい」「素晴らしい」「佐々木より速い」「ビタビタやな」「フォーシームええな」「ほんとアバウトにゾーン内で勝負してもそうそう打たれないと思うんだけどな」「今年一番だわ」「今日いいな」と絶賛の投稿で賑わった。

その後も安定した投球を続けた山本は、6回2失点、被安打4、奪三振6と試合をきっちり作り、今シーズン11勝目を挙げた。また、首位攻防戦を制したドジャースには、優勝へのマジックナンバー31が点灯した。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）