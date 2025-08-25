県内でクマの出没が過去最多となる中、新発田市で市街地にクマが現れた時の対応を確認する訓練がありました。



訓練には、市の職員や猟友会のメンバーなど約75人が参加しました。9月から施行される『改正鳥獣保護管理法』では、人の生活圏にクマなどが出没した場合、一定の条件を満たすと市町村長がハンターに発砲を許可できる「緊急銃猟」が実施できます。



25日は、市街地にクマが出没したという通報を受け、緊急銃猟を行うまでの関係機関との連携を確認しました。流れ弾の危険性を考え、屋内にクマを追い込み、周辺の安全を確認した上で市長が猟友会の発砲を許可します。



■新発田市 二階堂馨市長

「市民の命を守るのが第一。本番に生かせるクマ対策をやっていきたい。」



今年度、県内ではクマの出没が635件と過去最多になっています。