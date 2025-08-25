Travis Japan、ライブ映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』先着外付け特典絵柄を公開
ATravis Japanが9月17日にリリースするライブ映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』の先着外付け特典絵柄が公開された。
■完全生産限定盤購入者には、トレーディングカード7種セットをプレンゼント
本作は、Travis Japanが2024年12月にリリースした2ndアルバム『VIIsual』を引っ提げて開催し、全国8都市28公演で約31万人を動員したアリーナツアーの模様を収録。
先着購入者特典として、完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）購入者には、トレーディングカード7種セット、初回盤（Blu-ray/DVD）はポストカード、通常盤（Blu-ray/プレゼントされる。
その他、商品詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』
