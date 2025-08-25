ますおか岡田、中嶋聡に“禁断の質問”「オリックスファンは悲しんでるのよ」
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で13日に公開された動画「日ハム時代の大谷翔平について語る! 育てていくうえで大変だったこととは!?」に出演。オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏に“禁断の質問”をぶつけた。
上田まりえ、岡田圭右 =BS10提供
○中嶋聡氏に“禁断の質問”
番組では今回、大のオリックスファンである岡田が記者となり、聞きたいことをそのまま中嶋氏にぶつけるという企画を実施。岡田は「今日ざわつきます。もう禁断の質問を。これちょっとニュースになる」と宣言しながら、「(オリックスは)今年も優勝、日本一を目指してます」「そして、監督は海外にも精通している……吉田正尚を(オリックスに)返してもらえませんか?」「正尚を再びオリックスに戻してほしいんです! 監督の力で!」と力を込めた。
上田が「質問じゃない。これはただの要望……?」と目を丸くするが、岡田は「要望じゃない! 監督!」と中嶋氏に熱視線を送る。すると、中嶋氏は「これはもうボストンとの……ボストンといいますか、本人はまだ残りたい。もちろん、ボストンじゃないかもしれないです。(アメリカで)やりたいと思います」「絶対に通用するんで」と冷静に答えた。
それでも岡田は「通用するんですよ。ただ、スポーツニュースを見たら、大谷翔平、山本由伸、千賀滉大、鈴木誠也、いろんなメジャーリーグの映像が映るんですが、正尚の映像がないのよ! オリックスファンは悲しんでるのよ」と引かず、いかに吉田が魅力的かをジェスチャーを交えながら熱弁。
その上で、「正尚はまだアメリカでやりたいの?」と確認し、中嶋氏が「やりたいです。やりたくて、今、エージェントがいろいろチームを。あとはボストンがどのくらい……」と説明すると、岡田は「分かりました。だったら、私はこの辺りで閉店ガラガラ」と持ちギャグで締めくくり、笑いを誘っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
上田まりえ、岡田圭右 =BS10提供
○中嶋聡氏に“禁断の質問”
番組では今回、大のオリックスファンである岡田が記者となり、聞きたいことをそのまま中嶋氏にぶつけるという企画を実施。岡田は「今日ざわつきます。もう禁断の質問を。これちょっとニュースになる」と宣言しながら、「(オリックスは)今年も優勝、日本一を目指してます」「そして、監督は海外にも精通している……吉田正尚を(オリックスに)返してもらえませんか?」「正尚を再びオリックスに戻してほしいんです! 監督の力で!」と力を込めた。
それでも岡田は「通用するんですよ。ただ、スポーツニュースを見たら、大谷翔平、山本由伸、千賀滉大、鈴木誠也、いろんなメジャーリーグの映像が映るんですが、正尚の映像がないのよ! オリックスファンは悲しんでるのよ」と引かず、いかに吉田が魅力的かをジェスチャーを交えながら熱弁。
その上で、「正尚はまだアメリカでやりたいの?」と確認し、中嶋氏が「やりたいです。やりたくて、今、エージェントがいろいろチームを。あとはボストンがどのくらい……」と説明すると、岡田は「分かりました。だったら、私はこの辺りで閉店ガラガラ」と持ちギャグで締めくくり、笑いを誘っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。