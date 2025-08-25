◆プロボクシング ▽スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）８回戦 緑川創―パッドヨッド・キアットチャルンシリ（９月１７日、東京・後楽園ホール）

プロボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏（３４）が代表を務めるトレジャー・ボクシング・プロモーション（ＴＢＰ）が２５日、都内で会見し、９月１７日に東京・後楽園ホールで開催する「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ９」の対戦カードを発表。元キックボクシング世界王者の緑川創（つくる、３８）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝が、スーパーウエルター級８回戦でパッドヨッド・キアットチャルンシリ（３１）＝タイ＝と対戦することが決まった。

ボクシング転向４戦目となる緑川は「しっかり自分のボクシングをすれば倒せる相手だと思うので、ＫＯしてインパクトを残したい」とＫＯ宣言した。

昨年１０月のボクシングデビューから３連勝（２ＫＯ）で、日本ランキング１０位に名を連ねる。「ボクシングで試合ができて、リングに上がれていることに感謝して毎日過ごしている」という３８歳は、「絶対にベルトを巻くと決めて、一敗でもしたらやめる覚悟でリングに上がっている。ベルトを獲るために毎日努力して、考えて生活しています」と一戦必勝の決意を示した。

２００５年にキックボクシングデビュー。新日本キック・ウエルター級王座、ＷＫＢＡ世界スーパーウエルター級王座などを獲得。１４年には元Ｋ―１ ＷＯＲＬＤ ＭＡＸ世界王者アンディ・サワー（オランダ）にも勝利するなど、２３年に引退するまでキックで５６勝（２５ＫＯ）１７敗１０分け２無効試合の戦績を残した。

ボクシングの世界でも、頂点を見据えている。「正直、国内だったらだれにも負ける気はしない。まだボクシングに完全にアジャストはしていないが、少しずつ自分の実力は上がっているのは実感している。若くはないが、老獪さを見ていただけたら」と力強く語った。

戦績は緑川が３戦全勝（２ＫＯ）、パッドヨッドが７勝（２ＫＯ）５敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。