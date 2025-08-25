¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«¤ò¹Í¤¨¤ë¡ª¶âÂô¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÇÂÎ¸³¡Ö´°Á´¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡×- ÄÌ¶Ð¤ä¿¦¾ì²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëºßÂð½¢Ï«¤Î²ÄÇ½À
¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢ºßÂð¤ÇÆ¯¤¯ÁªÂò»è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¶âÂô»Ô¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÇÂÎ¸³¼ø¶È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¶Ð¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤È¤¤¤¦½¢Ï«¤Ø¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë°ì½õ¤Ø¡¢¡Ö´°Á´¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Î©¤¤¤·¤«¤ïÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¹â¹»2Ç¯¡¢¾®Àî±ß¡Ê¤ª¤¬¤ï¤Þ¤É¤«¡Ë¤µ¤ó¡£¾®Àî¤µ¤ó¤ÏÎ¾Â¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³²ñ¤Ï¡¢½ÅÅÙ¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ò´°Á´¤ÊºßÂð½¢Ï«¤Î·Á¤Ç¸ÛÍÑ¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î´ë¶È¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢25Æü¤Ï¡¢¤¤¤·¤«¤ïÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÈÌÀÏÂÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ3¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¡Ä¸ýÆ¬ÀâÌÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤â
¾®Àî¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤ÏÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¡Ö¥¨¥¯¥»¥ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿»ñÎÁºîÀ®¤Ç¤¹¡£»È¤¤´·¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Îºî¶È¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡£
¸©Î©¤¤¤·¤«¤ïÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹» ¾®Àî±ß¤µ¤ó¡Ö´ë¶ÈÌ¾¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ö²¼¤Î±¦Ìð°õ¡¦º¸Ìð°õ¤È¤«¤Ê¤¤¡©º¸¤Î¤Û¤¦¤Ë¤º¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¡©¡×
¸ýÆ¬¤Î¤ß¤ÎÀâÌÀ¤â¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
ºî¶È¤¹¤ë¤³¤È30Ê¬¡£
¸©Î©¤¤¤·¤«¤ïÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹» ¾®Àî±ß¤µ¤ó¡Ö³ÎÇ§½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£¾®Àî¤µ¤óÈè¤ì¶ñ¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸©Î©¤¤¤·¤«¤ïÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹» ¾®Àî±ß¤µ¤ó¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¸©Î©¤¤¤·¤«¤ïÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹» ¾®Àî±ß¤µ¤ó¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÂ³¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡×´ë¶ÈÂ¦¤Î¼õ¤±»ß¤á
ÀÑ¶ËÅª¤Ê¸ÛÍÑ¤òÂ¥¤¹´ë¶ÈÂ¦¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥ï¡¼¥¯ Ä¹ÅÄÍÊ¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¼«Âð¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄÌ¶Ðº¤Æñ¤ÊÊý¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤â¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÂ³¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¹¡×
¹ñ¤Ï½¾¶È°÷¤¬°ìÄê¿ô°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÆ¯¤¯³ä¹ç¤òË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤È¤·¤ÆÄê¤á¡¢2.5%°Ê¾å¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ´ë¶È¤Ç¤Î¼ÂºÝ¤Î¸ÛÍÑÎ¨¤ò¥°¥é¥Õ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢2014Ç¯¤Î1.82%¤«¤éÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢2024Ç¯¤Ï2.61%¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Ç¤³¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤òÃ£À®¤·¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï52.6%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯7·î¤Ë¤ÏË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤¬2.7%¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Î¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
