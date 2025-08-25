マリナーズのカル・ローリー選手が24日のアスレチックス戦で2打席連続ホームランを記録。大台50号に王手をかけました。

初回、左腕のジェーコブ・ロペス投手の甘く入ったストレートをとらえ、レフトへ先制の48号2ラン。続く2回には低めの変化球をとらえ、2打席連続の49号2ランを放ちました。8回の第5打席にも安打を放ち、3安打4打点の活躍。11-4でチームの勝利に貢献しました。

ローリー選手は、2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手がキャッチャーにおけるシーズン本塁打記録でマークした48本を塗り替える記録を樹立。

本塁打数はリーグ2位ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手に9本差をつけて独走となっています。

ナ・リーグではこの日本塁打を放ったドジャースの大谷翔平選手が45本でフィリーズのカイル・シュワバー選手と並びリーグトップタイ。残り31試合を残すローリー選手はメジャー50号一番乗りに王手をかけています。

昨季50号の大台を超えたのは、ジャッジ選手と大谷翔平選手の2人のみ。ジャッジ選手は現地時間8月25日のシーズン131試合目、大谷選手は9月19日の153試合目で到達しました。

さかのぼると2023年はブレーブスのマット・オルソン選手が54本塁打、2022年はジャッジ選手が62本のア・リーグ記録を樹立。直近10年ではジャッジ選手が唯一複数回達成で、3度名を連ねています。

▽直近10年の本塁打数上位

※2020年は短縮シーズン

◆2024年

58本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

54本 大谷翔平(ドジャース)

◆2023年

54本 マット・オルソン(ブレーブス)

◆2022年

62本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

◆2021年

48本 ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ)

48本 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)

◆2020年

22本 ルーク・ボイト(ヤンキース)

◆2019年

53本 ピート・アロンソ(メッツ)

◆2018年

48本 クリス・デービス(アスレチックス)

◆2017年

59本 ジャンカルロ・スタントン(マーリンズ)

52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

◆2016年

47本 マーク・トランボ(オリオールズ)

◆2015年47本 クリス・デービス(オリオールズ)