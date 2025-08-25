ローリーが50号に王手 昨季はジャッジ＆大谷翔平の2人が大台突破 直近10年の到達者は？
マリナーズのカル・ローリー選手が24日のアスレチックス戦で2打席連続ホームランを記録。大台50号に王手をかけました。
初回、左腕のジェーコブ・ロペス投手の甘く入ったストレートをとらえ、レフトへ先制の48号2ラン。続く2回には低めの変化球をとらえ、2打席連続の49号2ランを放ちました。8回の第5打席にも安打を放ち、3安打4打点の活躍。11-4でチームの勝利に貢献しました。
ローリー選手は、2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手がキャッチャーにおけるシーズン本塁打記録でマークした48本を塗り替える記録を樹立。
本塁打数はリーグ2位ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手に9本差をつけて独走となっています。
ナ・リーグではこの日本塁打を放ったドジャースの大谷翔平選手が45本でフィリーズのカイル・シュワバー選手と並びリーグトップタイ。残り31試合を残すローリー選手はメジャー50号一番乗りに王手をかけています。
昨季50号の大台を超えたのは、ジャッジ選手と大谷翔平選手の2人のみ。ジャッジ選手は現地時間8月25日のシーズン131試合目、大谷選手は9月19日の153試合目で到達しました。
さかのぼると2023年はブレーブスのマット・オルソン選手が54本塁打、2022年はジャッジ選手が62本のア・リーグ記録を樹立。直近10年ではジャッジ選手が唯一複数回達成で、3度名を連ねています。
▽直近10年の本塁打数上位
※2020年は短縮シーズン
◆2024年
58本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
54本 大谷翔平(ドジャース)
◆2023年
54本 マット・オルソン(ブレーブス)
◆2022年
62本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
◆2021年
48本 ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ)
48本 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)
◆2020年
22本 ルーク・ボイト(ヤンキース)
◆2019年
53本 ピート・アロンソ(メッツ)
◆2018年
48本 クリス・デービス(アスレチックス)
◆2017年
59本 ジャンカルロ・スタントン(マーリンズ)
52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
◆2016年
47本 マーク・トランボ(オリオールズ)
47本 クリス・デービス(オリオールズ)