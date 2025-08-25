¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÉÂ±¡¹¶·â¡¡15¿Í»àË´¡Ä¤¦¤Á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È4¿Í
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï25Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÉÂ±¡¤ò¹¶·â¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¾À·¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï4¿Í¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬25Æü¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥»¥ëÉÂ±¡¤ò¹¶·â¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶èÊÝ·òÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»àË´¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNBC¡¢ÃæÅì¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Îµ¼Ô¤Ê¤É¡¢¥Ê¥»¥ëÉÂ±¡Æâ¤Ç¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ÎÀïÆ®³«»Ï°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç»àË´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï244¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£