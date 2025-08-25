公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は25日、「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」の日本 vs ブルガリア戦と日本 vs イタリア戦において、チケットの追加販売を行うと発表した。

2025年9月12日（金）に開幕する男子の世界バレー。本大会に向け、男子日本代表は9月2日（火）と3日（水）にブルガリアと、9月6日（土）と7日（日）にイタリアとの壮行試合を行う。

本試合のチケットは全4戦において、すでに予定枚数の販売を終了していたが、機材席と関係者席等の一部を追加販売することが決定。チケットはローソンチケットにて、8月26日（火）の18:00より先着順で販売が開始される。

なお、有明アリーナを会場に行われるブルガリアとの2戦は両日19:00から、LaLa arena TOKYO-BAYを会場に行われるイタリアとの2戦は、6日（土）が15:00から、7日（日）が13:45からの競技開始を予定されている。

世界バレーの開幕を控えた中で行われる、強豪国との試合に足を運んでみてはいかがだろうか。