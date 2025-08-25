¥¢¥Ñー¥È¤Î¼«¼¼¤òÈ¾¾Æ¡¡70Âå¤ÎÃË¤òÊü²ÐÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡Â¾¤Î½»¿Í¤Ë¼«¤é¡Ö²Ð»ö¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤ï¤ë
¥¢¥Ñー¥È¤Î¼«¼¼¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë²Ð¤òÃå¤±Éô²°¤òÈ¾¾Æ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢70Âå¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥Ñー¥È¤Î¼«¼¼¤òÈ¾¾Æ¡¡70Âå¤ÎÃË¤òÊü²ÐÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡Â¾¤Î½»¿Í¤Ë¼«¤é¡Ö²Ð»ö¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤ï¤ë
¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ç»Ö»Ô¿Ü²°¤ÎÌµ¿¦¡¢µÈÅÄÀ¯¸«ÍÆµ¿¼Ô(79)¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢25Æü¸áÁ°1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼«Ê¬¤¬Êë¤é¤¹¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¥é¥¤¥¿ー¤Ç¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë²Ð¤òÃå¤±¡¢Éô²°¤òÈ¾¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÈÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ñー¥È¤Ï1³¬¤È2³¬¤Ë5Éô²°¤º¤Ä¤¢¤ê¡¢Åö»þ¡¢Ê£¿ô¤Î½»¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÈÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«¤é¡Ö²Ð»ö¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ¨¤²½Ð¤·Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·µÈÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
