ガバッと着て即オシャレ！【しまむら】きれい見え100点♡「淡色キャミワンピ 」

夏のコーデがマンネリ化しがちな今の時期は、手持ちのトップスと合わせるだけでサマになるキャミワンピが頼れるかも。特に【しまむら】の「淡色キャミワンピ」は、トレンド感がありながらきれい見えも叶いそうなので、大人世代はヘビロテの予感。そこで今回は、おすすめのキャミワンピとインフルエンサー@hiro77andさんのおしゃれな着こなしをピックアップ！ ぜひチェックしてみて。

上品さとトレンドのバランスがGOOD

【しまむら】「コードシシュウ0」\2,420（税込）

裾部分に施されたコード刺繍が、上品で可憐な雰囲気を醸し出すキャミワンピース。シーンを選ばないシンプルなデザインですが、肩部分のダブルストラップとストレートシルエットでさりげなくトレンドもカバー。胸下の高い位置の切り替えとダーツで、着ぶくれしにくいのも嬉しいポイントです。半袖Tシャツやノースリーブとラフに合わせるのはもちろん、ブラウスやジレを合わせて結婚式の二次会やホテルランチといったお出かけシーンにも対応できるかも。

華やかさとラフさで大人の余裕を

インナーにレーストップスを合わせれば、いつものスタイルがぐっと華やかに。足元はあえてラフなベルトサンダルを合わせてリラックス感をプラス。きれいめのアイテムを使ったコーデも大人の余裕が生まれます。ベージュのワンピには、白やグレージュ系のカラーと合わせて淡色コーデを楽しんで。少しかっちりと仕上げたい時は、黒のシューズやジャケットで引き締めるのもおすすめ。

細めのストラップが今年らしい雰囲気に

【しまむら】「ドッキングキャミOP」\1,969（税込）

凹凸のある素材が上品ながら夏らしいキャミワンピースは、今年らしいスパゲティストラップのような細めのデザインがおしゃれ。ビスチェ感覚でドッキングされているトップス部分には、大きめのギャザーがたっぷりと入り華やかな雰囲気。ウエストの高めの位置で切り替えているので、すらっとした印象に見せてくれそう。シースルートップスやメッシュパンプスを合わせると、夏らしい爽やかなコーデに仕上がりそうです。

甘めコーデにカジュアルをひとさじ

可愛らしい雰囲気のキャミワンピは、ボーダーTシャツとストラップサンダルでカジュアルダウン。カジュアルなアイテムも同系色のベージュやクリーム系カラーのアイテムを選べば、写真のようにきれいめなスタイルに。パールとリボンが目を引くかごバッグが、いつものコーデに特別感をプラスしてくれています。もう少し甘さを抑えたい時は、ブラウン系のレザーバッグやミニバッグでメリハリをつけてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S