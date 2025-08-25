スウェーデン出身で日本に帰化した俳優で庭師の村雨辰剛(37)が25日までに自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに着物を着ました。まだまだ暑いですね」と胡粉色の着物に、錆色の帯姿の写真を披露した。



フォロワーも村雨の着物姿にすぐさま反応。「格好良すぎ」「空間が－2℃涼しげになった」「着こなしが様になって素敵」「とても日本男児」と絶賛の声が並んだ。



村雨は日本文化に興味を持ち、16歳で日本にホームステイ。その後19歳で単身で日本に移住し、23歳で庭師の世界に飛び込んだ。以前テレビ出演した際、「元々、日本の伝統に興味があったので、伝統を引き継ぐ職業に就きたくて」と、庭師を選んだ理由も明かした。

26歳で日本国籍を取得し、それに合わせて名前も日本名に変更。本名はヤコブ・セバスチャン・ビヨークだが、日本刀のイメージから「村雨」、辰年生まれのため「辰」、庭師の親方の名前から１文字を取って「剛」を組み合わせ「村雨辰剛」としたという。NHKの「みんなで筋肉体操』」で注目され、2021年朝ドラ「カムカムエヴリバディ」でヒロインの夫役への抜擢後された。



また先の参院選では、「日本人ファースト」にも言及した。「日本が日本人ファーストとは当たり前です。そうでないと日本が日本じゃなくなります」とXに投稿していた。



