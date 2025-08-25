「めちゃくちゃシワ取れる」ゆきぽよが“スプレー史上1番”と絶賛する衣料用フレグランス「結構売り切れてて」

ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パッキング】セブ島に１週間語学留学！出発前日に大慌てパッキング！SHEINで買った便利グッズ&旅行で役立つゆきぽよのテクニック…？【ゆきぽよチャンネル】』という動画を投稿。動画では、ゆきぽよさんが、1週間ほどセブ島へ語学留学に行くための荷物のパッキングをする様子を公開。今回は、この中で、ゆきぽよさんが“スプレー史上1番”とその効果を大絶賛する衣料用フレグランスを紹介します！

パッキング中のゆきぽよさんが、「これ結構大事！」とコメントした商品がこちら。

■シワ取り効果も期待できる衣料用フレグランス

花王 / IROKA ミスト ネイキッドリリー 本体 200ｍｌ

おでかけ前に衣服にシュッとするだけで、透明感あふれる上品なネイキッドリリーの香りが長時間楽しめるという衣料用フレグランスミスト。

また、フレグランスとしての香り付け効果のほかに、消臭や除菌（※）効果もあるので、頻繁に洗えないジャケットやコートに便利。

シャツやスカートのシワ取りなど、幅広い衣服に効果を発揮してくれるようです♪

（※）すべての菌を除菌するわけではありません

■ゆきぽよさんも大絶賛のシワ取り効果

ゆきぽよさんは、こちらの商品について、「シュッシュッてお洋服にかけるやつなんだけど。臭いが消えるのはもちろん、リゾート地に私ワンピースで行くことが多いんで、ワンピースって結構シワシワになりやすいんですけど、これめちゃくちゃシワ取れるの」「スプレー史上1番取れるの」と、その効果を大絶賛！

また、「海外の観光客の方もみんなこぞって買うから、結構売り切れてて」「見つけたんで、持っていきます」と、商品の人気ぶりについても語っていました。

これがあれば、旅行に持ってきたお気に入りの洋服がスーツケースから出してみたらシワだらけ…なんて時にとっても役立ちそうですね♪

