杉浦太陽＆辻希美、第5子誕生に立ち会った子供らの反応を明かす「希空とせいは号泣」

8月23日、先日第5子となる女の子の誕生を発表した杉浦太陽と辻希美が夫婦のYouTubeチャンネル『たぁのんちゃんネル』を更新。次女の誕生を見届けた子供たちの反応を明かした。

今回の動画では、杉浦と辻が第5子誕生後のお祝い膳を夫婦で食べながら、出産の振り返りトークをする企画が行われた。

この中で杉浦は、4人の子供たちと共に辻のお産に立ち会ったと明かし、辻も「（子供たちが）大きくなってたから、やっぱりあの経験を自分が目で見て、その場にいるって、やっぱりちょっと思うことがさ」とコメント。

これを受け、杉浦は「マジで立ち会わせて良かったね。（次女を）めっちゃ可愛がると思う」と語り、辻も出産時の子供たちの反応について、「昊空ずっとなんか、『やばい！かわいすぎる！本当にかわいい！やばい！』つって」と次男の様子を振り返り、「もう、希空とせいは号泣」と長女と長男は泣いていたと明かし、服の襟で泣き顔を隠す長男の姿も再現した。

また、杉浦は“出産への拒否反応があったらどうしようかと思った”と不安もあったとしつつ、「『ママ頑張れ！』って、産まれて『かわいい！』って。ちゃんとリアルなママの頑張りを見てるからさ、めちゃくちゃいい教育になったと思う。家族でしかできない教育だったね」と話していた。