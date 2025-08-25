28日に門別競馬場で行われるJpn3「スポーツニッポン杯第37回ブリーダーズゴールドカップ」のPRのため、元プロ野球選手でホッカイドウ競馬2025公式アンバサダーの杉谷拳士氏（34）が25日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。

ブリーダーズゴールドカップは11月のJBCレディスクラシックを見据えた牝馬限定競走。門別開催となった09年以降は全てJRA所属馬が優勝している。昨年はドライゼ（大井）が3着となり、地方馬としては18年ぶりに馬券に絡んだ。

JRAからは昨年の優勝馬オーサムリザルト、7月のスパーキングレディーC2着のライオットガールなど、地方馬ではノースクイーンカップを制したサンオークレア（北海道）などが出走する。

杉谷氏は「注目馬はサンオークレア！中央馬に目が行きがちですが、北海道の意地を見せてもらいたい！当日はいろんなゲストの方を呼ばせていただきます。私は一切出ておりません！」と語った。

レース当日は、YouTubeのホッカイドウ競馬チャンネル「なまちゃき」を配信。特別ゲストとして元女性ジョッキーの細江純子さん、藤田菜七子さんが出演し、夏を締めくくる大一番を盛り上げる。