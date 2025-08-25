ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÎÏ¢ÍíÀè¤¬ÆÍÇ¡¾Ã¤¨¤ë¡¡ºÆÏ¢Íí¤âÎä¤ä´À¡ª¡©¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤ï¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ ¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È ¡Á¤¢¤¡¾ð¤±¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦¤·¤ç¡ÊÌÔ½ë¡Ë¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Á¡×¡Ê¸å6¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£9·î7Æü¤ËEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025¡÷Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ò¤È·îÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½Ð±é¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤¬¤É¤¦¼ê¤òÈ´¤¤¤¿¤Î¤«¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö½é¤Îº®Íð¤ò¹ðÇò¡£¸ýÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¢MISIA¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡¢EXIT¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖµÞî±¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡ÊÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ë¤Ë¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢´¶¼Õ¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¤ÓÏ¢ÍíÀè¤òÆþ¼ê¤·¡¢ÏÂÅÄ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿ºÝ¡¢¡ÖÈÖ¹æ¾Ã¤¨¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È²¿¤Ç¤ä¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¦¤ï¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤ï¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¤¤ä¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ä¡É¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£