「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」よりガンプラ「HG 1/144 レジェンドガンダム」が2026年1月発売決定！【#ガンプラ45周年記念スペシャル配信】
【HG 1/144 レジェンドガンダム】 2026年1月 発売予定 価格：3,080円
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 レジェンドガンダム」の情報を公開した。発売は2026年1月を予定しており、価格は3,080円。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より、レイ・ザ・バレルが搭乗するMS「レジェンドガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回8月25日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」にて本製品を初公開しており、従来のHGガンプラとは異なり、最新商品に搭載されている「SEEDアクションシステム」が搭載されており、前後や左右の可動が広くなっていることが確認できる。【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！】
【#ガンプラ 情報解禁】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) August 25, 2025
8月27日(水)予約開始するガンプラ新商品を一部先行公開📢
HG 1/144 レジェンドガンダム
発売予定：2026年1月
価格：3,080円(税10%込)
▼本日17：00より配信予定の番組内で紹介▼https://t.co/jfiMZVJkfk#ガンダム #seed #seedシリーズ #ガンダムSEED #g_seed pic.twitter.com/3ZDAgg8Mlk
(C)創通・サンライズ