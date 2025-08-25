【HG 1/144 レジェンドガンダム】 2026年1月 発売予定 価格：3,080円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 レジェンドガンダム」の情報を公開した。発売は2026年1月を予定しており、価格は3,080円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より、レイ・ザ・バレルが搭乗するMS「レジェンドガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回8月25日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」にて本製品を初公開しており、従来のHGガンプラとは異なり、最新商品に搭載されている「SEEDアクションシステム」が搭載されており、前後や左右の可動が広くなっていることが確認できる。

【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！】

