¹â¹»À¸¤ÎÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ªÀäÉÊ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡× Ð§¡¦¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡¦¥É¥ê¥¢¡ÄÃÏ¸µ¿©ºà¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥á¥Ë¥åー¤Ç¾¡Éé Åì³¤ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢ÁªÈ´Âç²ñ
¹â¹»À¸¤ÎÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÂåÉ½¹»¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¹»À¸¤ÎÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ªÀäÉÊ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡× Ð§¡¦¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡¦¥É¥ê¥¢¡ÄÃÏ¸µ¿©ºà¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥á¥Ë¥åー¤Ç¾¡Éé Åì³¤ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢ÁªÈ´Âç²ñ
¹â¹»À¸¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¦¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ªÀäÉÊ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¡£Ì¾¸Å²°¤Ç³«¤«¤ì¤¿Åì³¤ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢ÁªÈ´Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢±þÊç59¥Áー¥à¤«¤é½ñÎà¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿5¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÁÍý¤È¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¿³ºº¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿1¥Áー¥à¤À¤±¤¬¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¶¹¤Ìç¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¤ÏÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÅÄÊýÇÀ¶È¹â¹»¤Ï¡¢°ËÆ¦¤ÎÆÃ»ºÊª¤¬Æþ¤Ã¤¿¥É¥ê¥¢É÷½Õ´¬¤¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌîºÚ¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¿©ºà¤ÎÎÁÍýÂ³¡¹¡Ä
´ôÉì¸©¤Î±×ÅÄÀ¶É÷¹â¹»¤Ï°¾¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡£
°¦ÃÎ¤ÎÈ¾ÅÄ¾¦¶È¹â¹»¤ÏÊËÆî¤Î¿Í»²¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡£
Ë¶¶¾¦¶È¹â¹»¤ÏÆÃ»ºÉÊ¤ÎÂçÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¥¿¥³¥¹¡£
·¼ÌÀ³Ø´Û¹â¹»¤Ï»°±Ñ·æ¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¦°¦ÃÎ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤¤¡¢Å·²¼Åý°ì¤Îµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤¿¤Á¤¬ÎÁÍý¤ò¿³ºº¡£·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡ÖÍ¥¾¡¤Ï¡ÄÀÅ²¬¸©Î©ÅÄÊýÇÀ¶È¹â¹»¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ÊÅÄÊýÇÀ¶È¹â¹» È¬²ìÅ·Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤Ã¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Á´¹ñÂç²ñ¤Ï11·î¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
