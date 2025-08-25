ÂçÀç»Ô¤ÎÃËÀ(93)¤¬Ä¹ÃË¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡¡²ÈÂ²´Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·Ù»¡¤¬²áµî2²ó½ÐÆ°¡¡º£²ó¤Î»ö·ï¤â²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬´Ø·¸¤«¡¡½©ÅÄ
ÂçÀç»Ô¤Ë½»¤à93ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Æ±µï¤¹¤ëÄ¹ÃË¤Ë»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢6Ç¯Á°¤È5Ç¯Á°¤Î²áµî2²ó¡¢·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤â²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï1½µ´ÖÁ°¤Î18Æü¡¢ÂçÀç»Ô¶¨ÏÂÊöµÈÀî»ú¹â¸«¤Î¿ÊÆ£Æ£µÁ¤µ¤ó93ºÐ¤¬¼«Âð¤Î¿²¼¼¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²áµî¤Ë2²ó¡¢Æ£µÁ¤µ¤ó¤ÈÆ£¹ÔÍÆµ¿¼Ô¤Î´Ö¤Ç·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6Ç¯Á°¤Î2019Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡ÖÉã¤¬¾ó¤ò»ý¤Ã¤ÆË½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ¹ÃË¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅµ¤¤Î¥Ö¥ìー¥«ー¤ò¤á¤°¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Íâ2020Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡ÖÉã¤¬Å¾¤ó¤Ç¹ø¤ò¤±¤¬¤·¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Âð¤ËÆÏ¤¤¤¿Ä¹ÃË°¸¤Æ¤ÎÍ¹ÊØÊª¤ò¾¡¼ê¤Ë¸«¤¿¤È¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ£µÁ¤µ¤ó¤¬¸¼´ØÀè¤Ç¹ø¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Æ½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£µÁ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
