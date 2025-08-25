子犬ながら眼光鋭いイケメンチワワが成長すると…！？成長後のあまりの変貌ぶりが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で8.3万回再生を突破し「優しいお顔に♡」「若くなった！？」「どっちもかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『かっこいい顔』の子犬→すくすく育った結果…まさかの『別犬のような光景』】

かっこいいチワワの子犬

TikTokアカウント「lanlan.425」に投稿されたのは、チワワの「Lia」くんの成長の変化を捉えた投稿です。こっくりしたこげ茶色と白色のツートーンが印象的な毛色の子犬のLiaくん。

さらに目を引くのは、シャープな輪郭と眼光の鋭さでした。目の周りのこげ茶色がまるで『歌舞伎のくまどり』をイメージさせる、まさにイケメンチワワだったそう。

成長するとまさかの姿に…？

時は経ち成長したLiaくんは、驚くほど優しい雰囲気のワンコに様変わり…！体もお顔も白いフワフワの被毛に覆われ、子犬の頃に描かれていたくまどりはまったくありません。

体つきもシャープな印象が強かったLiaくんですが、今ではボリュームたっぷりの被毛もあいまって真ん丸コロンとしたお姿に。ポワンとした表情からはイケメンの要素は感じられません…！たっぷりの愛情を注がれ、身も心もまぁるくなったのかもしれませんね。

この投稿には「イケメンから可愛いに変身！」「笑っちゃった」「幸せにあふれてるね♡」といった絶賛のコメントが寄せられました。どちらのLiaくんも投稿主さんにとっては可愛い愛犬ですね。

アウトラインペンで愛犬をなぞると…！？

別投稿には、投稿主さんがLiaくんをアウトラインペンでなぞったお姿を紹介しています。おすわりするLiaくんのお鼻部分から描き始め、口元から耳の方へ…とあっという間に筆は進んでいく模様。

途中、Liaくんが動いてしまいますが手が止まることはありません。ずっと一緒に暮らしているため愛犬の姿形は目に焼き付いているのかもしれませんね。

お顔の輪郭が完成し最後に目を描いてLiaくんの完成です。投稿主さんが描きあげたLiaくんと実際のLiaくん、とてもそっくりだったそう。完成度の高さはもちろんですが、Liaくんへの愛情が感じられる唯一無二の作品となったのでした♡

Liaくんの姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「lanlan.425」からチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「lanlan.425」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております