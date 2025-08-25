¡Ú25Æü¡¦26Æü¤ÎÅ·µ¤¡ÛÅìµþ¤Ï8ÆüÏ¢Â³35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¡¡µþÅÔ¤ÇµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤â¡¡¤¢¤¹¤â½ë¤µ¡¦Å·µ¤µÞÊÑ¤ËÃí°Õ¡¡ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤¹¡ÁÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì
8·î¤âºÇ½ª½µ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï36.3¡î¤È¡¢8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½100¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÆüËÜÎóÅç¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹ ¡Û
¡¡»¥ËÚ:29¡î¡¡¶üÏ©:23¡î
¡¡ÀÄ¿¹:34¡î¡¡À¹²¬:31¡î
¡¡ÀçÂæ:31¡î¡¡¿·³ã:35¡î
¡¡Ä¹Ìî:34¡î¡¡¶âÂô:35¡î
Ì¾¸Å²°:36¡î¡¡Åìµþ:35¡î
¡¡Âçºå:35¡î¡¡²¬»³:36¡î
¡¡¹Åç:34¡î¡¡¾¾¹¾:35¡î
¡¡¹âÃÎ:34¡î¡¡Ê¡²¬:35¡î
¼¯»ùÅç:34¡î¡¡ÆáÇÆ:33¡î
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤¢¤¹¤ÎÌë¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Î¸áÁ°Ãæ¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¢§ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý150¥ß¥ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤¹¸á¸å6»þ¤«¤é¤¢¤µ¤Ã¤Æ¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¢§ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý100¥ß¥ê¡¢¢§ÅìËÌÃÏÊý120¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Î¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç¤Ï±«¤ÎÃæ¿´¤ÏËÌÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î±«±À¤¬Æî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÌë¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÚÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¹¤¯Å·µ¤¤Ï²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤¿¤À¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÅ·µ¤¤¬¼þ´üÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶å½£¤ä²Æì¤â31Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Íè½µ·îÍËÆü¤Ï¤â¤¦9·î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
