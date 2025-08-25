県内の広い範囲で大雨による被害をもたらした台風12号。去ったあとも大きな爪痕を残しています。南九州市では県の無形民俗文化財に指定されている「上山田太鼓踊り」に使う道具なども浸水被害にあいました。



8月21日から22日にかけて県本土を横断し大きな爪痕を残した台風12号。25日は環境省と県の職員が南九州市と南さつま市を訪れ、災害廃棄物の処理状況などについて合同調査を行いました。エブリーも同行し取材させてもらうと…





（磯脇琢磨アナウンサー）「こちらの住宅では2度の浸水被害にあったと言います。1度目は木曜夕方に地面から50センチほどの高さ。そしていったん水は引いた後、金曜の朝に80センチほどの高さにあがったと言います」南九州市川辺町高田では、万之瀬川の支流、永里川が氾濫し、2度にわたる床上浸水が。1度目は21日木曜夕方に。その日のうちに水は引き道路も通行可能となりましたが、翌22日の朝に再び浸水。家財道具や災害ゴミを運び出し、家の中をくまなく掃除していました。万之瀬川上流の大谷川では、普段は穏やかできれいな水が流れていますが、先週21日には道路も畑も全てが覆われ、濁った川に変貌していました。よく見ると、川岸にあったガードミラーが跡形もなく無くなっています。（中福良自治会・中之薗誠会長）「川側から水が堤防を越えてさらに上流から、水路側から濁流がだんだん流れてきて、どんどん水かさが上がってきた。普段はこんなに穏やかなのにね。もうあっという間。いかに最近の雨の降り方がすごいか」すぐ近くにある公民館も床下浸水の被害にあい、週末は畳をはがすなど自治会総出で片付けを行ったということです。隣の倉庫の中には、県の無形民俗文化財に指定されている「上山田太鼓踊り」の道具も収納していたため、地域住民にとってはショックが大きかったと言います。（上山田太鼓踊り保存会・森田隆志会長）「大事な踊りと思っているから、その辺についてはしっかりと継承をしていかないといけないし踊っていく」濡れた太鼓の革や衣装などは現在、近くの大丸小学校の体育館で乾燥させています。県内では8月25日時点で、台風12号による床上・床下浸水の被害が計104棟が確認されています。