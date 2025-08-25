ºÆ³«¤ÏÌ¤Äê¡Ä9·î1Æü¤«¤é2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¿·³ã－¥Ï¥ë¥Ó¥óÀþ±¿µÙ¡Ö±¿¹Ò·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¡×¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã¶õ¹Á¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¹ñºÝÀþ¤¬±¿µÙ¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¡Ø¿·³ã－¥Ï¥ë¥Ó¥óÀþ¡Ù¤¬¡¢9·î1Æü¤«¤é2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç±¿µÙ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿·³ã－¥Ï¥ë¥Ó¥óÀþ¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿µÙ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬2024Ç¯¤ËºÆ³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï½µ2ÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¿·³ã»ÙÅ¹¤Ï¡¢¿·³ã－¥Ï¥ë¥Ó¥óÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ9·î1Æü¤«¤é2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç±¿µÙ¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¡ºà·«¤ê¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤ÇÁí¹çÅª¤Ë±¿¹Ò·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¡Ø¿·³ã－¥Ï¥ë¥Ó¥óÀþ¡Ù¤ÎÅë¾èÎ¨¤Ï52.9%¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ÏÌó8500¿Í¤È¡¢¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹²ÒÁ°¤Î2³äÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿·³ã－¥Ï¥ë¥Ó¥óÀþ¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿µÙ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬2024Ç¯¤ËºÆ³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï½µ2ÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¿·³ã»ÙÅ¹¤Ï¡¢¿·³ã－¥Ï¥ë¥Ó¥óÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ9·î1Æü¤«¤é2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç±¿µÙ¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¡ºà·«¤ê¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤ÇÁí¹çÅª¤Ë±¿¹Ò·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¡Ø¿·³ã－¥Ï¥ë¥Ó¥óÀþ¡Ù¤ÎÅë¾èÎ¨¤Ï52.9%¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ÏÌó8500¿Í¤È¡¢¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹²ÒÁ°¤Î2³äÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¶âÂ°²Ã¹©,
¾åÅÄ,
À¸²Ö,
°ËÅì»Ô,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÇÛÀþ,
»ûÅÄ²°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥¤¥Ù¥ó¥È