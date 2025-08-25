¡Ú¥µ¥Ã¥«ー¡ÃJ1¥¢¥ë¥Ó¡Û¿·³°¹ñ¿Í¤¬ÌöÆ°¤â8ÀïÇòÀ±¤Ê¤·¡ÄºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤Ê¤é¤º¡Ú¿·³ã¡Û
¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢23Æü¤Ë¥Ûー¥à¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤ÈÂÐÀï¡£¿·²ÃÆþ¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¤â¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥êー¥°Àï8»î¹çÇòÀ±¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥êー¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥¢¥ë¥Ó¡£Áê¼ê¤Ï4°Ì¤Î¶¯Å¨¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡Áè¤¤¡¦»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¤É¤Á¤é¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¡£2Ëü6000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Æ°¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾4Ê¬¡¢¥ー¥Ñー¡¦ÅÄÂå¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤«¤é¥Üー¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥ß¥¹¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¸·¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â17Ê¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥Öー¥À¤¬¥·¥åー¥È¡ª¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥â¥é¥¨¥¹¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¡¢¿·²ÃÆþ¤Î2¿Í¤«¤é¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ìÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¿·²ÃÆþ¡¦çÕÌÚ¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢Á°È¾¤ò1－1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£ÅÄÂå¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤²¤Ð¡Ä¥Öー¥À¤¬¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾42Ê¬¡¢¥´ー¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¤Î¤Ï¼¯Åç¤Ç¤·¤¿¡£
¾¡¤Ã¤¿¼¯Åç¤Ï2°ÌÉâ¾å¡¢Éé¤±¤¿¥¢¥ë¥Ó¤ÏºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤Ê¤é¤º...ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã ÅÄÂåÎ°²æÁª¼ê
¡Ö(¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬)¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¨¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½ç°Ì¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¡£¡×
¼¡Àá¤Ï¡¢º£½µ31Æü(Æü)¥¢¥¦¥§ー¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
