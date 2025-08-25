Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Êµ­¼Ô¡Ë
¡Ö½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¥Ò¥«¥ê¥¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Û½­Áû¤®¤¬¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬Ê£¿ô½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¸ý¤äÉ¡¤ò¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤ª¤µ¤¨¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤Ë²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤ë½÷À­¡£¤µ¤é¤Ë¡£¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¿Í¤â¡£

¤½¤Î¸¶°ø¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥

¡ÊÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¶¡½Ò¡Ë
¡ÖÆ¬¤Ë¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤Þ¤·¤¿¡×

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£´£°Âå¤ÎÃË¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËÈï³²ÃËÀ­¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Àè¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£´£°Âå¤ÎÃË¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊ®¼Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡ÊÌÜ·â¼Ô¡Ë
¡Ö¡ÊÃË¤¬¡Ë¥·¥å¡¼¤Ã¤ÆÌÜ¤Î¤È¤³¤í¤Ë£²¡¢£³²ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤é¤ì¤¿»Ò¤¬¡×

¼þ°Ï¤Ë¤¤¤¿ÃË½÷£·¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú¾É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£