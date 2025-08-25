¥¹¥«¥Ñ¥é¡¢¡ÖAction (VS. °ðÍÕ¹À»Ö)¡×¤¬Á´¹ñ70¶É°Ê¾å¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ë¤Æ¥²¥ê¥é²ò¶Ø
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¡¢9·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAction (VS. °ðÍÕ¹À»Ö)¡×¤Î²»¸»¤¬¡¢ËÜÆü18»þÂæ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎFM¡¦AM¤Î¥é¥¸¥ª¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸µ¤³Ú¤Ë¤À¤±¤ÉÀï¤¦¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡È¥È¡¼¥¥ç¡¼¥¹¥«¡É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¤¿°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥«¥Ñ¥é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥«¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬½Å¤Ê¤êÄ°¤¯¤Û¤É¤Ë¹âÍÈ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¥¹¥«¥Ñ¥é¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤¬Àï¤¦¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤à¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÈVS. ¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î²ò¶Ø¤¬½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¥²¥ê¥é²ò¶Ø¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥é¥¸¥ª¶É¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ´¹ñ¤Ç70¶É°Ê¾å¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
CD¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡ÖCD¡ÜBlu-rayÈ×¡×¡¢¡ÖCD onlyÈ×¡×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢CD¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡ÖAction (VS. °ðÍÕ¹À»Ö)¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë (VS. °ðÍÕ¹À»Ö)¡×¤È¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¤ò¥³¥é¥Ü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿³Ú¶Ê¤¬2¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Blu-ray¤Ë¤Ï¡ÖAction (VS. °ðÍÕ¹À»Ö)¡×¤ÎMV¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ÖAction (VS. °ðÍÕ¹À»Ö)¡×
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Pre-add/Pre-save¡§https://tokyoska.lnk.to/Action
Í½Ìó¡§https://tokyoska.lnk.to/20250903SG
[CD¡ÜBlu-rayÈ×]
²Á³Ê¡§¡ï1,950¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§ CTCR-40415/B
[CD onlyÈ×]
²Á³Ê¡§¡ï1,050¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTCR-40416
-CD-
01. Action (VS. °ðÍÕ¹À»Ö)
02. ¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë (VS. °ðÍÕ¹À»Ö)
- Blu-ray -
01. Action (VS. °ðÍÕ¹À»Ö) -Music Video-
¢¡Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦FC PARADISE¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦TOWER RECORDS¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦¥í¡¼¥½¥óHMV¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦TSUTAYA RECORDS¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¦Amazon.co.jp¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Þ¡¼¥«¡¼
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¡
¡¦¿·À±Æ² WonderGOO¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¡¦OTHER SHOP(±þ±çÅ¹)¡§´Ý·¿¥¯¥ê¥¢¤¦¤Á¤ï