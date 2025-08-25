¶âÂôÅÔ¿´¼´ºÆ³«È¯¤Ø¡¡Ï·µà²½¤·¤¿¾®µ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤Î²òÂÎÈñ¡¡¶âÂô»Ô¤¬ºÇÂç5000Ëü±ß¤ÎÊä½õ
¶âÂô»Ô¤ÎÅÔ¿´¼´¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÏ·µà²½¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
¶âÂô»Ô¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Î·úÊª¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç5000Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë²òÂÎÈñ¤òÊä½õ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿
25Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¶âÂô»Ô¤ÎµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡£
¢£Â¼»³ »ÔÄ¹¡§
¡ÖÅÔ»ÔºÆÀ¸¶ÛµÞÀ°È÷ÃÏ°è¤ÎºÆÀ°È÷Â¥¿Ê¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡Ê¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ë¡×
Â¼»³»ÔÄ¹¤¬Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¶âÂô»Ô¤ÎÅÔ¿´¼´¥¨¥ê¥¢¤ÇÏ·µà²½¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î²òÂÎÈñ¤òÊä½õ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·7·î¡¢ºÆ³«È¯¤Ë¸þ¤±¡Ö¶ÛµÞÀ°È÷ÃÏ°è¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¶âÂô±Ø¤«¤éÊÒÄ®¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÅÔ¿´¼´¥¨¥ê¥¢¡£
ºÆ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¶È¼Ô¤¬ÀÇÀ©¤Ê¤É¤ÇÆÃÎã¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¶âÂôÅÔ¥Û¥Æ¥ëÀ×ÃÏ¤Ê¤ÉÂç¤¤¤µ¬ÌÏ¤Î³«È¯¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢»Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÉßÃÏÌÌÀÑ250Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤«¤é500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î·úÊª¡£
¤³¤ÎÆü¼¨¤µ¤ì¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤ÏºÇÂç5000Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë²òÂÎÈñ¤Î3Ê¬¤Î1¤òÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ìÅÔ¿´¼´³«È¯¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Â¼»³ »ÔÄ¹¡§
¡ÖÊÒÄ®ÃÏ¶è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÏ·µà²½¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î¹¹¿·¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Î¹¹¿·¤¬É¬Í×¡×
º£²ó¥¨¥ê¥¢¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÒÄ®ÃÏ¶è¤Ç¤Ï6³ä¤¬Ìó40Ç¯Á°¤ÎÂÑ¿Ì´ð½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤Ë³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ä¡£
¢£ÊÒÄ®¤ÇÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¿Í¤Ï¡§
¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ÈÀÎ¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤Îº®ºß¤¬¶âÂô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë³¹¤ò¿·¤·¤¯¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ó¥ë¤Î¹¹¿·¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡×
·úÊª¤Î¹¹¿·¤Ë¹ç¤ï¤»¿·¤¿¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÏ©ÌÌÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆâÁõÈñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ500Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ëÊä½õÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£