L’Arc-en-Ciel、Petit Brabancon、geek sleep sheepの屋台骨を支えるドラマーであり、自身のプロジェクトACID ANDROIDではクリエイターとして独創的サウンドを手がけるyukihiroの30年の軌跡が1冊となった『yukihiro：the complete story of a drummer& creator 1995-2025』が12月に発売されることが決定した。本日8月25日より限定版の予約受付をスタートする。

リットーミュージック刊『リズム&ドラム・マガジン』『サウンド&レコーディング・マガジン』という2つの楽器専門誌が30年にわたって追い続けてきたyukihiroの足跡を凝縮したムック本が『yukihiro：the complete story of a drummer & creator 1995-2025』だ。ドラマーとクリエイター、yukihiroの持つ2つの才能を解き明かす永久保存版として届けられる。

本書は、『リズム&ドラム・マガジン』と『サウンド&レコーディング・マガジン』が過去30年間に行ってきたyukihiroのインタビューを中心に構成。ドラマーサイドには、1995年のDIE IN CRIES時代から、L’Arc-en-Cielの『ark』『ray』リリースインタビュー、geek sleep sheep／Petit Brabancon結成時のインタビュー、そして最新の東京ドーム公演後のインタビューまで、膨大なアーカイヴ記事を掲載。

クリエイターサイドには、ACID ANDROIDの作品インタビューはもちろん、プライベートスタジオ特集や2012年から2014年にかけて掲載された人気連載「Oscillator Lover」をコンパイルするなど、こちらも膨大なアーカイヴ記事を収録。本書のために撮り下ろした写真に加えて、新たに行なったスペシャルインタビューなど、独自コンテンツも掲載される。

予約販売のみとなる限定版は、ハードカバー仕様で通常版とは異なる写真を表紙に採用。さらに、yukihiroが表紙を飾った『リズム&ドラム・マガジン』1999年8月号、2012年4月号、2014年2月号、2015年6月号、そして『サウンド&レコーディング・マガジン』2025年10月号をデザインしたポストカード5枚セットが特典として付属する。なお、通常版の予約受付は後日開始される予定だ。

さらに、yukihiroの誕生日である11月24日に発売記念トークイベントの開催も決定。yukihiro本人が登壇し、ドラマー／クリエイターそれぞれの側面について語る貴重な機会となる。チケットはサイン入りムック本つき(通常版)にて発売前にいち早くムック本を手に入れることが可能だ。発売日やイベント詳細も後日発表される。

■『yukihiro：the complete story of a drummer & creator 1995-2025』限定特装版

著者：yukihiro

定価：7,700円(本体7,000円＋税10%)

発売：2025年12月 予定

発行：リットーミュージック

商品情報：https://t-od.jp/products/yukihiro_sp

ドラマーとして、クリエイターとしてyukihiroの軌跡が1冊に〜2つの専門誌が追い続けた30年〜



▶yukihiro表紙『サウンド&レコーディング・マガジン2025年10月号』：https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125121005/

