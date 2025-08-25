ÃÎ¿ÍÃËÀ¤òË½¹Ô»àµ¿¤¤¡¢ÆÊÌÚ¡¡Æá¿Ü±ö¸¶¡¢50ºÐ²ñ¼Ò°÷ÂáÊá
¡¡ÆÊÌÚ¸©·ÙÆá¿Ü±ö¸¶½ð¤Ï25Æü¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±¸©Æá¿Ü±ö¸¶»ÔÀ¾¹¬Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷»³ÅÄ°¦¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï14Æü¸á¸å11»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤éÌó10Ê¬´Ö¡¢¼«Âð¤ÇÆ±»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¹âº¬ÂôÀµ½Õ¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê50¡Ë¡á¤ÎÈ±¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ê£¿ô²ó¶»¤äÊ¢¤ò½³¤Ã¤¿¤êÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¡¢´ÎÂ»½ý¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¡¢½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£¡Ö°ìÅÙ½³¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏË½¹Ô¸å¤Ë¼«Âð¤òÎ¥¤ì¡¢Êì¿Æ¤¬119ÈÖ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢15Æü¤ËÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£