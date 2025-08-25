ウーマン村本大輔、猛毒クラゲに刺され緊急搬送「美しい化け物にハグされて」
【モデルプレス＝2025/08/25】お笑いコンビ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。毒を持つクラゲ「カツオノエボシ」に刺され、緊急搬送されたことを報告した。
【写真】ウーマン村本大輔、クラゲによる痛々しい傷跡
村本は「お盆過ぎた海で泳いだらカツオノエボシとかいう美しい化け物にハグされて救急車で運ばれた」とクラゲに刺されたことにより緊急搬送されたことを報告。投稿された写真には、クラゲの触手に覆われたことが一目でわかるほど赤く腫れた傷が公開されている。
「カツオノエボシ」は触手に強い毒を持つクラゲ。刺されると電気ショックを受けたような痛みが走ることに加えて、2度目に刺されるとアナフィラキシーを起こし、死に至る危険性もある。なお、神奈川県の公式サイトでは「カツオノエボシ・カツオノカンムリの漂着情報が増えてきましたのでご注意ください！」と注意喚起がなされている。（modelpress編集部）
◆村本大輔「救急車で運ばれた」
