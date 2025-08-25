²¬»³¸©¤ÎJRºßÍèÀþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¶¨µÄ²ñ¡¡³ÆÏ©Àþ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÊó¹ð
²¬»³¸©¤ÎJRºßÍèÀþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¶¨µÄ²ñ
¡¡ÍøÍÑ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë²¬»³¸©¤ÎJRºßÍèÀþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¶¨µÄ²ñ¤¬25Æü¡¢²¬»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤á²¬»³¸©¤È³Æ¼«¼£ÂÎ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ²¬»³»Ù¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÖÊæÀþ¡×¡Ö°øÈþÀþ¡×¡ÖÉ±¿·Àþ¡×¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Êºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¸½ºß¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÆÏ©Àþ¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥Áー¥à¤¬Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á°øÈþÀþ¤Ç¤ÏÎó¼Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þÊÕ¤òÁö¤ë¥Ð¥¹¤Ê¤É¤¬1Æü¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ëÀÚÉä¤ÎÈÎÇä¤¬8·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÊæÀþ¤Ç¤Ï±èÀþ¤Î´ë¶È¤Ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÄÌ¶Ð¤¹¤ë¿Í¤ËÄÌ¶ÐÄê´ü¤òÅÏ¤·¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¬»³¸©¸òÄÌÀ¯ºö²Ý¡¿ÅÏî´Áï»Ö ²ÝÄ¹¡Ë¢¨¡Öî´¡×¤ÎÅÀ¤Ï1¤Ä
¡Ö°ú¤Â³¤¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤Ë¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×