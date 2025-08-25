Ç÷¤ë¡ÖX¥Ç¡¼¡×¤è¤ê¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡×¡¡ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡Ö2¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¤¬ÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø·è°Õ
¡¡ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È2ËÜ¤ËÇ÷¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬25Æü¡¢¡Ö¤½¤ì¡ÊÄÌ»»1500°ÂÂÇ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÂÇ¤Ä¡×¤È¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î2»î¹ç¤Ç°ÂÂÇ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ë¾å139¿ÍÌÜ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤¬ÌÜÁ°¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤È2ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤±¤¬¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ì¤ÐÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´ê¤¦¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎµÏ¿Ã£À®¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤À¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç3¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤¤¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ò0¡¦5¤Þ¤Ç½Ì¤á¤é¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï»Ä¤ê30»î¹ç¤Ç¡¢ÇòÇ®¤·¤¿¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÏÂ³¤¯¡£¡Ö¾¯¤·Á°¤Ï¡ÊµÏ¿¤Î¡Ë°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¡£¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯·è°Õ¤ò²þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¤«¤é¤ÏÅìËÌ¤ÎÃÏÊýµå¾ì¤Ç³ÚÅ·¤È¤Î2Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¡ÖÁê¼ê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢´Ø·¸¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¡£1498ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÂÇ·â¿¦¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë