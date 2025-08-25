【オグリキャップ】 2026年8月 発売予定 価格：27,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「オグリキャップ」を2026年8月に発売する。価格は27,800円。

本商品は「ウマ娘 シンデレラグレイ」の主人公「オグリキャップ」を1/7スケールフィギュア化したもの。

“芦毛の怪物”らしい凛々しい立ち姿の勝負服姿で立体化され、風を受けてなびく豊かな髪や尻尾、なびくジャケット、闘志を感じさせる表情やポージングなどレースに挑む覚悟を感じさせる雰囲気が造形、彩色の両面で再現されている。

髪には淡いグラデーションを施すことでボリューム感と軽やかさを両立。衣装の陰影塗装やアクセントとなる特徴的な装飾を施した髪飾りも丁寧に彩られている。

また、台座は領域《ゾーン》をイメージしたデザインが盛り込まれている。

スケール：1/7

サイズ：全高約270mm

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C)Cygames, Inc.

※画像はイメージです。